"سيمفونية الطيور المهاجرة في المملكة".. 300 نوع و6 فوائد يكشفها "الحياة الفطرية"

أكّد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أن سماء المملكة تستضيف أكثر من 300 نوع من الطيور المهاجرة، مشيراً إلى أن الطيور المهاجرة تعد جزءاً أساسياً من النظام البيئي.
وقال المركز، عبر إنفوجراف معلوماتي على حسابه بمنصة "إكس"، إن "هجرة الطيور سيمفونية تُنعش السياحية البيئية، لذا يجب تعزيز الجهود للحفاظ على مواطنها، والتقليل من المخاطر التي تواجهها من أجل بيئة أكثر استدامة".
وعن دور الطيور المهاجرة وفوائدها، أشار "الحياة الفطرية" إلى 6 فوائد يتمثل بعضها في "المحافظة على التوازن البيئي، وتعزيز الاقتصاد المحلي، وإنعاش السياحة البيئية".
وأضاف: تعمل الطيور المهاجرة على "تلقيح الأزهار ونقل حبوب اللقاح، وتحدُّ من انتشار الأمراض والطفيليات، وتحدُّ -أيضاً- من زيادة الحشرات الضارّة، كما تسهم في الحد من التكاثر المفرط للقوارض".