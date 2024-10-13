"سيمفونية الطيور المهاجرة في المملكة".. 300 نوع و6 فوائد يكشفها "الحياة الفطرية"

تعد الطيور المهاجرة جزءًا أساسيًا من النظام البيئي، وتستضيف سماء المملكة أكثر من 300 نوع منها، لذا يجب تعزيز الجهود للحفاظ على مواطنها والتقليل من المخاطر التي تواجهها من أجل بيئة أكثر استدامة.#اليوم_العالمي_للطيور_المهاجرة#بحياتها_نحيا