شاهد.. أمير تبوك يقيم حفل استقبال لـ"خالد بن سعود" بمناسبة تعيينه نائبًا له

وفي مستهل الاستقبال، رحّب أمير منطقة تبوك، بالأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز؛ داعيًا الله العلي القدير له بالتوفيق والسداد بما كُلّف به من مسؤولية عظيمة تصب في خدمة الوطن والمواطن، وتحقيق ما تصبو إليه القيادة الرشيدة؛ مؤكدًا حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على خدمة المواطنين والمقيمين.