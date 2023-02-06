ضبط عمالة زوّرت صلاحية 115 ألف منتج غذائي ومستحضر تجميلي منتهي الصلاحية

وأتلفت الوزارة أكثر من 115 ألف منتج منتهي الصلاحية؛ منها منتجات غذائية، ومستحضرات تجميل، ومستلزمات طبية، بالإضافة إلى نحو 98 ألف ملصق واستيكر جاهز للتغليف، وأكثر من 51 ألف عبوة أعدت للتعبئة، وأختام وأجهزة تغليف حرارية تستخدم بغرض تزوير تاريخ صلاحية المنتجات المغشوشة.