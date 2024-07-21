الرياض تستضيف أضخم تجمُّع عالمي لموهوبي الكيمياء غدًا.. 90 دولة تنافس في "الأولمبياد الدولي"

وستشهد هذه النسخةُ التي ترعاها حصريًّا الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" مشاركةَ 333 موهوبًا وموهوبة من جميع الدول، وبإشراف مباشر من 260 متخصصًا في مجال الكيمياء من مختلف دول العالم، في سباق مثير بين الطلبة للفوز بميداليات هذا الأولمبياد الدولي، التي تستمرّ حتى الـ30 من يوليو الحالي، على أنْ تحسم النتائج النهائية للمنافسات يوم 28 يوليو الجاري.