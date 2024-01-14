شاهد.. الكشف عن شقة سكنية حوَّلها 9 وافدين إلى معمل لخياطة الثياب الرجالية بالطائف

وبعد توافُر المعلومات لدى فِرقة تابعة لأمانة الطائف ممثلة في "بلدية غرب"، وبقيادة رئيسها، تم الدخول لذلك المعمل المخالف، وكُشف عن أعداد من مكائن الخياطة، والتجهيز الكامل لذلك المعمل ليؤدي مهامه.