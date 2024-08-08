"عسيري" يكشف عن ملابسات دعوة "الصحة العالمية" لعقد لجنة الطوارئ لفيروس جدري القردة

يشار إلى أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس قال يوم أمس الأربعاء: إن المنظمة ستعقد اجتماعًا طارئًا بسبب زيادة عدد حالات الإصابة بجدري القردة بين البشر.