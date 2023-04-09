في الـ10 الأواخر من رمضان.. التوسعة السعودية الـ3 جاهزة للمصلين بالحرم

وجرى تنفيذ الخطط الخدمية الميدانية في أدوار مبنى التوسعة كافة، وتهيئة الساحات من جميع المحاور والممرات للقادمين من أنفاق جرول، وجبل الكعبة، حسب الخطط المُعَدة للعشر الأواخر من رمضان، إضافة إلى تكثيف عمليات النظافة والتعطير على مدار الساعة، والتأكد من تشغيل مشربيات ماء زمزم وتأمين الحافظات، وتجهيز الأبواب وتأمين السجاد في جميع المصليات.