"سدايا" تطلق فعالية "الطريق إلى أذكى".. الجمعة المقبلة

وتستهدف هذه الفعالية حضور 5000 طالب وطالبة من المرحلتين المتوسطة والثانوية، وستشهد عدداً من البرامج الفكرية والإبداعية ممزوجة بقوالب ترفيهية تحقق الوصول إلى فهم وإدراك أبعاد تقنيات البرمجة والذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى الاحتكاك المباشر مع المختصين في هذه المجالات التقنية المتقدمة، وذلك بهدف تنمية وصقل مهاراتهم، وإطلاعهم على مستقبل الذكاء الاصطناعي.