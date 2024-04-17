منسقة الشؤون الإنسانية في السودان تثمّن للسعودية جهودها الإغاثية

واستعرض "الربيعة" خلال اللقاء الجهود الإغاثية والإنسانية التي قامت بها المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة للسودان، مشيرًا إلى أنه تم إرسال 13 طائرة و4 جسور بحرية للسودان، وتنفيذ 43 مشروعًا إنسانيًا في السودان والدول المجاورة بقيمة تزيد على 60 مليون دولار أمريكي بالشراكة مع المنظمات الأممية والدولية والمحلية، كما أرسل المركز 20 فريقًا طبيًا متطوعًا إلى السودان.