منسقة الشؤون الإنسانية في السودان تثمّن للسعودية جهودها الإغاثية

التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أمس، منسقة الأمم المتحدة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في السودان كليمنتين سلامي، على هامش المؤتمر الدولي للسودان ودول الجوار الذي تنظمه فرنسا والاتحاد الأوروبي في العاصمة باريس.
وشهد اللقاء بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالوضع الإغاثي والإنساني في السودان، ومناقشة أبرز الموضوعات المطروحة في المؤتمر.
واستعرض "الربيعة" خلال اللقاء الجهود الإغاثية والإنسانية التي قامت بها المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة للسودان، مشيرًا إلى أنه تم إرسال 13 طائرة و4 جسور بحرية للسودان، وتنفيذ 43 مشروعًا إنسانيًا في السودان والدول المجاورة بقيمة تزيد على 60 مليون دولار أمريكي بالشراكة مع المنظمات الأممية والدولية والمحلية، كما أرسل المركز 20 فريقًا طبيًا متطوعًا إلى السودان.
من جهتها، ثمنت كليمنتين سلامي جهود المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية لخدمة المحتاجين من أبناء الشعب السوداني، معربةً عن تطلعها للمزيد من التعاون الثنائي المشترك في سبيل دعم العمل الإنساني في السودان.