القصيم.. استئصال زائدتين من مريض بمستشفى عيون الجواء

وبيّن التجمع أن الفريق الطبي في قسم الجراحة بالمستشفى قرر تنويم المريض وإجراء العملية الجراحية اللازمة له، إلا أن الفريق وفي أثناء تنفيذ العملية فوجئ بوجود زائدتين في مكان واحد، كانت إحداهما مكتملة والأخرى متجزئة وهي حالة نادرة الحدوث، وتم استخراجهما خلال العلمية الجراحية التي استغرقت ثلاث ساعات بنجاحٍ تام ودون حدوث أي مضاعفاتٍ صحية جانبية للمريض، وتكللت العملية بالنجاح، والله الحمد.