القصيم.. استئصال زائدتين من مريض بمستشفى عيون الجواء

تمكّن فريق طبي بمستشفى عيون الجواء العام، من إنهاء معاناة مريض ثلاثيني كان يشكو آلاماً شديدة تراوده بين الحين والآخر في منطقة البطن بسبب التهاب الزائدة.
وأوضح تجمع القصيم الصحي، أن المريض وصل إلى قسم الطوارئ بالمستشفى وهو يعاني ألماً شديداً في الجهة اليمنى للبطن، وبعد إجراء التحاليل والكشف الطبي عليه ومناظرة الأشعة تبين أن معاناته ناجمة عن حالة زائدة ملتهبة.
وبيّن التجمع أن الفريق الطبي في قسم الجراحة بالمستشفى قرر تنويم المريض وإجراء العملية الجراحية اللازمة له، إلا أن الفريق وفي أثناء تنفيذ العملية فوجئ بوجود زائدتين في مكان واحد، كانت إحداهما مكتملة والأخرى متجزئة وهي حالة نادرة الحدوث، وتم استخراجهما خلال العلمية الجراحية التي استغرقت ثلاث ساعات بنجاحٍ تام ودون حدوث أي مضاعفاتٍ صحية جانبية للمريض، وتكللت العملية بالنجاح، والله الحمد.
يُذكر أن مجموع عدد العمليات الجراحية التي أجراها مستشفى عيون الجواء العام خلال العام الماضي 2022م، بلغ 641 عملية متنوعة.