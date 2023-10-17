النيابة العامة: إيقاف تنظيم إجرامي مكون من ١٤ شخصًا احتال على مواطنين وأوهمهم بالاستثمار في العملات الرقمية غير المرخصة

وكشفت إجراءات التحقيق تلقّي المذكورين اتصالات من شركات وهمية خارج المملكة، والاتفاق معهم على العمل عن بُعد بأجر شهري زهيد، وتمكينهم من التصرف بحساباتهم البنكية، إضافة لقيامهم بتمرير المكالمات عبر أجهزة إلكترونية وبرامج تقنية، وتمكين تلك الشركات من التواصل مع الضحايا، وإيهامهم بالاستثمار، ومن ثم الاستيلاء على أموالهم.