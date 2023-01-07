تفاعل وتداول على مدى واسع لأولى حلقات برنامج "النقطة العمياء"
حظيت أولى حلقات برنامج "النقطة العمياء"، الذي يقدمه الزميل الإعلامي صلاح الغيدان، عبر القناة السعودية الأولى، بتفاعل عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث سجلت تداولًا كبيرًا ونسبة مشاهدات عالية تجاوزت ثلاثة ملايين مشاهدة.
الحلقة الأولى من البرنامج ركزت على أهمية الاستثمار والادخار، وخطورة الألعاب الإلكترونية على الأطفال.
الزميل الغيدان عرّف في بداية الحلقة بالبرنامج وأهدافه، مشيراً إلى أن فريق العمل خطط للبرنامج منذ ثلاث سنوات، مبيناً أن البرنامج انطلق من أجل المواطن والمقيم، لتوضيح النقاط العمياء في القوانين والأنظمة وفتح ملفات الصحة الجسدية والعقلية وغيرها من الملفات.
من جهته تحدث المستشار المالي عاصم الرحيلي عن أهمية الاستثمار بطريقة العائد التراكمي، والذي عرفه أنشتاين بقوله: "إذا كانت للدنيا سبع عجائب فإن قوة العائد التراكمي هو الأعجوبة الثامنة"، مبينًا أن هذه القوة تتمثل في استثمار مبلغ معيّن من الراتب، واستمرار الاستثمار بأرباح هذا المبلغ الدورية بنفس الطريقة والعائد.
وبين أن ادخار 1000 ريال من الراتب لمدة 25 سنة سيكون عائدة 300 ألف ريال، فيما سيكون المبلغ 1320000 ريال لو استثمرها بطريقة العائد التراكمي.
وسلط البرنامج الضوء على خطورة الألعاب الإلكترونية، حيث أشار المتخصص ياسر الرحيلي إلى خطورة بعض مستخدمي الألعاب الإلكترونية، مبينًا أن هناك من يعرف موقع منزلك عن طريق طفلك ويقومون برفع سقف التحديات إلى مناطق عنيفة.
ونبه "الرحيلي" إلى أهمية تسجيل الأعمار الحقيقية للأطفال عن إنشاء حسابات أجهزتهم، لأن الخطأ في هذه المعلومات يعرضهم إلى محتويات وتحديات غير لائقة بأعمارهم، مشددًا على أهمية تحذير الأطفال من التعامل والتحديات مع الأشخاص المجهولين.
يشار إلى أن برنامج النقطة العمياء يتم من خلاله توضيح المعلومات الصحيحة، وتفنيد الشائعات التي تلامس الواقع المعيشي في المجتمع السعودي.