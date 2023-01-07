تفاعل وتداول على مدى واسع لأولى حلقات برنامج "النقطة العمياء"

من جهته تحدث المستشار المالي عاصم الرحيلي عن أهمية الاستثمار بطريقة العائد التراكمي، والذي عرفه أنشتاين بقوله: "إذا كانت للدنيا سبع عجائب فإن قوة العائد التراكمي هو الأعجوبة الثامنة"، مبينًا أن هذه القوة تتمثل في استثمار مبلغ معيّن من الراتب، واستمرار الاستثمار بأرباح هذا المبلغ الدورية بنفس الطريقة والعائد.