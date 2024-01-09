كأس السوبر الإسباني يجذب أنظار عشاق الكرة نحو الرياض

تتجه أنظار عشاق كرة القدم في العالم نحو استاد الأول بارك في العاصمة الرياض، خلال الفترة من 10 إلى 14 يناير الجاري، حيث تنطلق النسخة الرابعة التي تستضيفها المملكة من بطولة كأس السوبر الإسباني، والذي يشهد منافسات 4 فرق هي برشلونة بطل الدوري الإسباني، وحامل لقب نسخة الموسم الماضي، وريال مدريد بطل كأس ملك إسبانيا، وأوساسونا وصيف كأس الملك، وأتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث في الدوري الإسباني.
وينطلق الدور نصف النهائي يومي 10و11 يناير، بين برشلونة وأوساسونا، فيما سيكون "ديربي مدريد" حاضرًا بين ريال مدريد وأتلتيكو في نصف النهائي الآخر، على أن تقام المباراة النهائية بين الفائزَين يوم 14 من الشهر نفسه.
وتمثل البطولة التي تقام في الرياض فرصة مميزة لعشاق الرياضة والسياحة في آن معا، حيث تتيح للزوار الاستمتاع بالوجهات السياحية والترفيهية العالمية التي تناسب كافة أفراد الأسرة، وكذلك بالأجواء الشتوية الساحرة التي تتمتع بها المملكة هذه الأيام.
وتعد هذه هي المرة الرابعة التي تستضيف فيها المملكة كاس السوبر الإسباني، بعدما سبق واستضافت البطولة في 2020 على ملعب مدينة الملك عبد الله في جدة، وتوّج بلقبها ريال مدريد، كما استضافت الرياض النسخة الثانية وتوّج بها أيضًا ريال مدريد عام 2022، فيما توج فريق برشلونة ببطولة السوبر الإسباني النسخة الماضية 2023 بالفوز 3-1 على ريال مدريد في النهائي الذي أقيم أيضا بالرياض.
ونجحت المملكة خلال السنوات السابقة في تعزيز مكانتها الرياضية عالميا، من خلال استضافة وتنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى، التي تجذب الجماهير المحلية والدولية، وتضع تلك الأحداث الرياضية الكبرى ضمن أجندة السياحة السعودية المتنوعة والثرية، من أجل تعزيز مكانة المملكة على خارطة الرياضات العالمية، بما يتوافق مع مبادرات برنامج جودة الحياة ورؤية السعودية 2030.
وتحظى بطولة السوبر الإسباني بتاريخ عريق، وتعد من أكثر البطولات شعبية بين جماهير كرة القدم، حيث يقبل على متابعتها سنويا ملايين المشاهدين حول العالم، كما يحرص على حضور فعالياتها الآلاف من عشاق كرة القدم في العالم، خاصة بعد وفرت منصة "روح السعودية" تذاكرها عبر موقعها الإلكتروني
ويستمتع السياح والزوار وجماهير كرة القدم المتوافدون على الرياض لمتابعة كأس السوبر الإٍسباني بالعديد من الوجهات والفعاليات المشوّقة التي تزخر بها العاصمة الرياض هذه الأيام، حيث تتزامن المباريات مع ما تشهده المملكة من نشاط سياحي ملحوظ، يتزامن مع فعاليات موسم شتاء السعودية، والذي يتميز بأجواء ممتعة وتجارب رائعة، تشمل هذا العام أكثر من 17 ألف فعالية متنوعة بين العديد من التجارب والخيارات التي تناسب الأطفال والشباب وكل أفراد العائلة، كما تزخر المملكة في الشتاء بالتنوع الطبيعي والمناخي، إلى جانب العمق التاريخي والثقافي، وكرم الضيافة والحفاوة المشهود بها للمجتمع السعودي الأصيل.
وتأتي فعاليات الشتاء هذا العام في وقت أصبح فيه إصدار تأشيرات القدوم إلى المملكة أكثر سهولة ويسرا من أي وقت مضى، حيث توفر المملكة عددا من التأشيرات التي تتيح جميعها السياحة وحضور الفعاليات، وأداء العمرة والزيارة، والتجول في جميع أنحاء المملكة، وهي تأشيرة العمرة، وتأشيرة السياحة، وتأشيرة المرور، وتأشيرة الأهل والأصدقاء، مع تمكين مواطني 63 دولة من إصدار التأشيرة الالكترونية أو عند الوصول، بالإضافة للمقيمين بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، وحاملي تأشيرات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والشنغن، والمقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي. وبإمكان الراغبين في القدوم إلى المملكة، زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالتأشيرات في منصة "روح السعودية" ، للتعرف على التأشيرات المتاحة بعد إدخال المعلومات الأساسية.