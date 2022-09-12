وفاة طالب سقط أرضًا داخل مدرسة بمكة.. وتحقيق موسع للجهات الأمنية

فتحت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة، تحقيقًا موسعًا حول وفاة طالب تَعرض للسقوط أرضًا داخل مدرسة بمكة المكرمة الأربعاء الماضي، وتم نقله من قِبَل الهلال الأحمر إلى المستشفى، وسط مطالبات أسرته بالتحقيق العاجل مع المدرسة لمعرفة أسباب الوفاة؛ فيما لا تزال جثة الطالب لدى الطب الشرعي لتحديد الأسباب.
وفي التفاصيل، كما رواها ذوو الطالب "نواف عبدالرزاق اللهيبي"، أنهم تلقوا اتصالًا من المدرسة -تحتفظ "سبق" باسمها- يوم الأربعاء الماضي، مفاده أن ابنهم "نواف" تم نقله إلى مستشفى حراء العام وحالته خطيرة؛ بحجة أنه سقط أرضًا داخل الفصل بالمدرسة دون سبب، وعند وصول ذويه إلى المستشفى، قرر الأطباء تحويله إلى مستشفى النور من أثر الإصابة التي تعرض لها ليلفظ أنفاسه هناك.
وقال والد الطالب "عبدالرزاق اللهيبي" وهو يروي التفاصيل: أنه في يوم الأربعاء الموافق 7/ 9/ ٢٠٢٢ ذهبت بولدي "نواف" إلى المدرسة الابتدائية الواقعة بحي العمرة بمكة المكرمة وهو بصحة وعافية ولا يوجد عليه أعراض صحية تستدعي غيابه، وفي تمام الساعة ١١:٢٧ صباحًا من نفس اليوم، اتصل بي معلم بذات المدرسة أفاد بأن ابني "نواف" متعب صحيًّا، وقبل وصولي إلى المدرسة اتصل بي رقم آخر من معلم آخر، أفاد بأنه تم نقل نواف إلى مستشفى حراء العام عن طريق الهلال الأحمر، وعند وصولي إلى المستشفى وجدتُ ابني في الطوارئ في غيبوبة تامة، وكنت مرافقًا معه في الطوارئ ولم يحرك ساكنًا، وتم تحويله إلى مستشفى النور عند الساعة الثانية ظهرًا في نفس اليوم.
وأضاف والده: عند وصوله إلى طوارئ مستشفى النور أخبرني الأطباء بأن الطالب يعاني من نزيف داخلي في رأسه، ليتم نقله إلى العناية المركزة لإجراء عملية في رأسه، وعند الساعة ٩:٣٠ ليلًا تم إبلاغي بأن نواف متوفى دماغيًّا، وفي اليوم الثاني عند الساعة التاسعة صباحًا أخبروني بأن نواف توفي؛ وقدر الله عليّ أن أدخل في غيبوبة ودخلت الطوارئ على إثرها، وتم إعطاء "خال نواف" في هذه الأثناء خطابًا إلى قسم شرطة التنعيم، وتم التحقيق في قسم التنعيم وفتح محضر؛ وعند ذهابي إلى المستشفى للتأكد من سبب الوفاة وسؤال الدكتور، أفاد بأن الطالب لديه نزيف شديد في المخ وهو سبب الوفاة.
وأشار والده بأن جثة ابنه لا تزال في الطب الشرعي لتحديد ومعرفة أسباب الوفاة؛ لافتًا إلى أنهم ذهبوا إلى المدرسة أمس الأحد لمعرفة الأسباب؛ غير أن المعلمين بذات المدرسة أفادوا بأن ابنهم سقط أرضًا داخل الفصل من غير سبب؛ على حد شكواهم.
وطالب ذووه بفتح ملف تحقيق وتشكيل لجنة عاجلة من التعليم والرجوع إلى كاميرات المدرسة؛ للتأكد والوقوف على أسباب وفاة ابنهم.