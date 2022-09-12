وفاة طالب سقط أرضًا داخل مدرسة بمكة.. وتحقيق موسع للجهات الأمنية

وقال والد الطالب "عبدالرزاق اللهيبي" وهو يروي التفاصيل: أنه في يوم الأربعاء الموافق 7/ 9/ ٢٠٢٢ ذهبت بولدي "نواف" إلى المدرسة الابتدائية الواقعة بحي العمرة بمكة المكرمة وهو بصحة وعافية ولا يوجد عليه أعراض صحية تستدعي غيابه، وفي تمام الساعة ١١:٢٧ صباحًا من نفس اليوم، اتصل بي معلم بذات المدرسة أفاد بأن ابني "نواف" متعب صحيًّا، وقبل وصولي إلى المدرسة اتصل بي رقم آخر من معلم آخر، أفاد بأنه تم نقل نواف إلى مستشفى حراء العام عن طريق الهلال الأحمر، وعند وصولي إلى المستشفى وجدتُ ابني في الطوارئ في غيبوبة تامة، وكنت مرافقًا معه في الطوارئ ولم يحرك ساكنًا، وتم تحويله إلى مستشفى النور عند الساعة الثانية ظهرًا في نفس اليوم.