"تُقبَل الشكوى ولو كانت موجهة ضد أولادي".. ما آخر مرسوم أصدره "المؤسس" قبل وفاته؟

وإمعاناً من الملك عبدالعزيز على أن يأخذ المرسوم المسار العملي؛ توعد كل من قد يعرقل تطبيقه بالعقاب الشديد قائلاً: "وليعلم كل موظف يحاول أن يثني أحد أفراد الرعية عن تقديم شكواه، مهما تكن قيمتها، أو حاول التأثير عليه ليخفف من لهجتها، أننا سنوقع عليه العقاب الشديد، لا أريد في حياتي أن أسمع عن مظلوم، ولا أريد أن يحملني الله وزر ظلم أحد، أو عدم نجدة مظلوم أو استخلاص حق مهضوم، ألا قد بلغت، اللهم فاشهد".