مباحثات "سعودية- أوزبكستانية" حول سبل تعزيز التعاون الإنمائي بين الجانبين

جدير بالذكر أن للصندوق السعودي للتنمية نشاط تنموي لدعم أوزبكستان منذ عام 2008م، إذ وصل ذلك النشاط إلى تمويل (11) مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا من خلال القروض التنموية الميسّرة، في قطاعات التعليم والصحة والنقل والمواصلات والإسكان والمياه والصرف الصحي، بقيمة إجمالية تقدر بأكثر من (287) مليون ريال، للإسهام في النمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي في أوزبكستان.