مباحثات "سعودية- أوزبكستانية" حول سبل تعزيز التعاون الإنمائي بين الجانبين

استقبل الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، سلطان بن عبدالرحمن المرشد، في مقر الصندوق اليوم؛ النائب الأول لوزير الخارجية في جمهورية أوزبكستان بهرام علييوف والوفد المرافق له.
وشهد اللقاء مناقشة المشروعات التي يموّلها الصندوق في أوزبكستان، وبحث سبل تعزيز التعاون الإنمائي بين الجانبين لدعم وتنمية القطاعات التنموية والفرص الحيوية في أوزبكستان، وذلك في إطار عمل الصندوق الإنمائي في الدول النامية حول العالم.
جدير بالذكر أن للصندوق السعودي للتنمية نشاط تنموي لدعم أوزبكستان منذ عام 2008م، إذ وصل ذلك النشاط إلى تمويل (11) مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا من خلال القروض التنموية الميسّرة، في قطاعات التعليم والصحة والنقل والمواصلات والإسكان والمياه والصرف الصحي، بقيمة إجمالية تقدر بأكثر من (287) مليون ريال، للإسهام في النمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي في أوزبكستان.