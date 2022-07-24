"تعليم عفيف" تبدأ استقبال رغبات النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة عفيف عن فتح نظام نور لإدخال رغبات النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية للعام 1444هـ.
وأوضحت الإدارة أن الراغب في التقدم للنقل يستطيع تسجيل من رغبة واحدة حتى 20 رغبة باستثناء معلمي ومعلمات المدارس المغلقة والمضمومة بإدراج جميع الشرائح، ويمكن للمتقدم تسجيل رغباته وتعديلها وحذفها حتى إغلاق النظام بتاريخ 2/ 1/ 1444هـ.
كما نبّهت إلى أن المتقدم للدخول في مفاضلة حركة النقل عند اختياره رغبة (شريحة) فإنه يفاضل على جميع مدارس الشريحة وفق مؤهله وقانون النقل، كما يتوجب على من يرغب في النقل للمرحلة الثانوية اختيار المدرسة بنظاميها (مقررات - مسارات).
وأكدت إدارة تعليم عفيف أنه لا يوجد عدول أو انسحاب بعد تاريخ إغلاق النظام.