"تعليم عفيف" تبدأ استقبال رغبات النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات

كما نبّهت إلى أن المتقدم للدخول في مفاضلة حركة النقل عند اختياره رغبة (شريحة) فإنه يفاضل على جميع مدارس الشريحة وفق مؤهله وقانون النقل، كما يتوجب على من يرغب في النقل للمرحلة الثانوية اختيار المدرسة بنظاميها (مقررات - مسارات).