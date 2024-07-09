لدينا مستشفيات بأفضل المعايير العالمية.. "أبوطالب": لا تخاطروا بحياتكم بإجراء عمليات جراحية في هذه الدول

ويبدي "أبوطالب" دهشته وهو يقول: "من الغريب جدًا أن يسافر مواطن لإجراء عملية من العمليات التي تُجرى في المملكة بأفضل المعايير العالمية، في مرفق صحي خارجي يفتقر إلى الإمكانات والحوكمة والقوانين والتشريعات الطبية التي تضبط الممارسة، وتحمي المريض، إذ إنه من غير المعقول أبدًا أن تحصل على نفس جودة الخدمة الطبية هنا في أي مكان آخر بتكلفة متدنية جدًا لا تنطبق عليها معايير ومعادلات التكلفة المادية للخدمة الطبية في أي مكان في العالم، مهما كانت رخيصة الثمن، والأسوأ عندما يذهب المريض إلى دولة يتاح فيها لأي طبيب أن يختار ما يشاء من الألقاب والدرجات والتصنيفات التي لا يحملها، ويضعها على لوحات إعلانية بارزة أينما يشاء دون خشية المساءلة، هذا وحده مؤشر مهم على وجود خلل كبير في مراقبة وضبط قطاع الصحة، من شأنه أن يجعل الإنسان يعيد التفكير في طلب العلاج هناك".