استئصال ورم من رقبة مريض في حائل عقب جراحة دقيقة استغرقت 3 ساعات

وكان طوارئ مستشفى الملك سلمان التخصصي قد استقبل خلال النصف الأول لعام 2023م 13563 مراجعًا، وتمكن من إجراء عمليات لعدد 1366 مريضًا، إضافة إلى إجراء 894624 فحصاً مخبرياً و8935 أشعة مغناطيسية، وصرف 178811 وصفة طبية، فيما استقبل 11378 حالة للعلاج الطبيعي، بينما استقبلت العيادات الخارجية للمستشفى 53105 مراجعين.