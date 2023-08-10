استئصال ورم من رقبة مريض في حائل عقب جراحة دقيقة استغرقت 3 ساعات

تمكن فريق جراحي في منطقة حائل، من إجراء تدخل جراحي دقيق واستئصال ورم حميد من رقبة مواطن كاد يودي بحياته للخطر، في عملية استغرقت 3 ساعات تكللت بالنجاح.
وذكرت وزارة الصحة أن أطباء طوارئ مستشفى الملك سلمان التخصصي التابع لتجمع حائل الصحي تمكنوا بفضل الله من إجراء تدخل جراحي عاجل لإنقاذ حياة مواطن يعاني من انتفاخ كبير في منطقة الرقبة، حيث تم إجراء الفحوصات السريرية والمخبرية والإشعاعية والأشعة المغناطيسية التي أكدت خطورة الحالة في موقع تواجد الورم حول منطقة الأعصاب والأوردة الموجودة بالقرب من الورم.
وأشار الفريق الطبي المعالج للحالة إلى أنه تم عمل تدخل جراحي دقيق تم فيه استئصال كامل الورم دون الإضرار بالأعصاب والأوردة الموجوة في منطقة الرقبة، ليتم بعدها نقلة لقسم العناية المركزة لمتابعة وضعه الصحي حتى الاستقرار من قبل الفرق الطبية والتمريضية.
وبين الفريق أنه عمل متابعة طبية للمريض للتأكد من سلامة المنطقة بعد إجراء العملية الجراحية التي أجريت وعمل الفحوصات اللازمة حتى خروجه من المستشفى بالسلامة في قريب الأيام القادمة.
وكان طوارئ مستشفى الملك سلمان التخصصي قد استقبل خلال النصف الأول لعام 2023م 13563 مراجعًا، وتمكن من إجراء عمليات لعدد 1366 مريضًا، إضافة إلى إجراء 894624 فحصاً مخبرياً و8935 أشعة مغناطيسية، وصرف 178811 وصفة طبية، فيما استقبل 11378 حالة للعلاج الطبيعي، بينما استقبلت العيادات الخارجية للمستشفى 53105 مراجعين.