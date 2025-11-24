إشعارات "التوازن العقاري" تربك متقدمي الأمن بالرياض.. ومطالبات باعتماد تعريف المقر

شهدت الفترة الماضية تخوّف عدد من العاملين في مدينة الرياض، خصوصًا منسوبو قطاعات الأمن العام، من فوات فرصة الحصول على أرض عبر منصة "التوازن العقاري"، بسبب عدم قبول التعريف الإلكتروني المرفوع لهم، واشتراط المنصة وجود تعريف يحدّد مقر العمل داخل مدينة الرياض بدقة.