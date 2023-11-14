"الزعاق": حالة مطرية واسعة من اليوم الثلاثاء حتى نهاية الأسبوع بمناطق عدة

كشف خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق؛ عن أبرز الفوارق بين مطر تويبع ومطر الوسم، مبشراً بحالة مطرية واسعة بدءاً من اليوم حتى نهاية الأسبوع.
وقال الزعاق؛ إن موسم الأمطار بشقيها الصيفية والشتوية يمتد عندنا قرابة ثمانية شهور، يبدأ غزيراً بدخول موسم سهيل في شهر أغسطس "لا دخل سهيل لا تأمن السيل"، وينتهي شحيحاً في موسم تويبع في شهر يونيو؛ "التويبع رايق"؛ حيث يكون مطراً لا يتطور إلى سيل.
وأضاف في فيديو على حسابه في "إكس"، أن مطر الوسم إذا بدأ باكراً يظهر النبت باكراً؛ لأن مطر الوسم ينزل والأرض مستريحة والأجواء معتدلة.
وتابع، أبشروا بالخير، مازالت الأمطار الوسمية تترى علينا، وبحول الله تشير التوقعات من اليوم الثلاثاء حتى نهاية الأسبوع، إلى وجود حالة مطرية واسعة تشمل أماكن متفرقة من: تبوك والحدود الشمالية وحائل والقصيم وشمال المدينة المنوّرة وتتزحزح للزلفي وسدير والرياض وعفيف والدوادمي والأرطاوية والحفر وتدخل على الكويت، وتنال هذه المناطق بتمرحل من الثلاثاء حتى نهاية الأسبوع.