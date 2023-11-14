"الزعاق": حالة مطرية واسعة من اليوم الثلاثاء حتى نهاية الأسبوع بمناطق عدة

وتابع، أبشروا بالخير، مازالت الأمطار الوسمية تترى علينا، وبحول الله تشير التوقعات من اليوم الثلاثاء حتى نهاية الأسبوع، إلى وجود حالة مطرية واسعة تشمل أماكن متفرقة من: تبوك والحدود الشمالية وحائل والقصيم وشمال المدينة المنوّرة وتتزحزح للزلفي وسدير والرياض وعفيف والدوادمي والأرطاوية والحفر وتدخل على الكويت، وتنال هذه المناطق بتمرحل من الثلاثاء حتى نهاية الأسبوع.