خادم الحرمين وولي العهد يعزيان أسرة الشيخ أحمد الخريصي

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، برقية عزاء ومواساة إلى أسرة الشيخ أحمد بن عبدالرحمن الخريصي -رحمه الله-، عبّر فيها عن خالص تعازيه، سائلاً الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، برقية مماثلة عبّر فيها عن مواساته لأسرة الفقيد، داعيًا الله أن يشمله برحمته ومغفرته.
وقد عبّرت أسرة الشيخ أحمد الخريصي -رحمه الله- عن بالغ شكرها وامتنانها لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -أيدهما الله-، على هذه اللفتة الإنسانية، التي كان لها بالغ الأثر في التخفيف من مصابهم، سائلين الله أن يجزيهما خير الجزاء، ويتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.