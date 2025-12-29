خادم الحرمين وولي العهد يعزيان أسرة الشيخ أحمد الخريصي

وقد عبّرت أسرة الشيخ أحمد الخريصي -رحمه الله- عن بالغ شكرها وامتنانها لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -أيدهما الله-، على هذه اللفتة الإنسانية، التي كان لها بالغ الأثر في التخفيف من مصابهم، سائلين الله أن يجزيهما خير الجزاء، ويتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.