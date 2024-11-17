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في منظر بديع.. رصد اقتران القمر العملاق بكوكب المشتري بسماء عرعر
سيستمر لوقت متأخر الليلة ويتزامن ذلك مع ذروة تساقط شهب الأسديات فجر غد
رُصد مساء اليوم في سماء مدينة عرعر بالحدود الشمالية، اقتران القمر العملاق بكوكب المشتري عملاق المجموعة الشمسية، باتجاه الأفق الشرقي في منظر بديع.
وأوضح عضو نادي الفضاء والفلك ومختص بالتصوير الفلكي عدنان الرمضون، أن الاقتران الرائع بين القمر العملاق والمشتري في سماء عرعر سيستمر لوقت متأخر هذه الليلة ويتزامن ذلك مع ذروة تساقط شهب الأسديات فجر الاثنين.
وأضاف أن سماء منطقة الحدود الشمالية مثالية لهواة الفلك والتصوير الفلكي والمهتمين بمشاهدة الأحداث الفلكية كونها قليلة التلوث الضوئي ومنخفضة الرطوبة، ما يسهل رؤية النجوم والأجرام السماوية.