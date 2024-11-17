في منظر بديع.. رصد اقتران القمر العملاق بكوكب المشتري بسماء عرعر

وأوضح عضو نادي الفضاء والفلك ومختص بالتصوير الفلكي عدنان الرمضون، أن الاقتران الرائع بين القمر العملاق والمشتري في سماء عرعر سيستمر لوقت متأخر هذه الليلة ويتزامن ذلك مع ذروة تساقط شهب الأسديات فجر الاثنين.