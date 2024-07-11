سفارة المملكة لدى أيرلندا تقيم حفلًا لطلبة برنامج "واثق" التعليمي والثقافي

وأكد المشيطي أهمية هذه البرامج التعليمية والثقافية التي تسهم بتطوير وارتقاء المهارات المختلفة لدى الطلبة السعوديين، والرفع من مستوى كفاءاتهم وقدراتهم خلال فترة الاجازة الصيفية. فيما استعرض الدكتور الفهيد أبرز الخدمات التي تقدمها الملحقية الثقافية السعودية لدى أيرلندا في تسهيل حياة الطلبة السعوديين الدارسين في مختلف المدن الأيرلندية، وحث أعضاء برنامج "واثق" على مواصلة دراستهم وتعليمهم الأكاديمي مستقبلاً. كما أكد المدير التنفيذي لبرنامج "واثق" طارق بن محمد اليحيى, أهمية هذه البرامج النوعية والتي تهدف لإثراء العديد من الجوانب العلمية والثقافية والحياتية.