نائب أمير تبوك يستقبل المواطن حمود الحويطي المتنازل عن قاتل شقيقه لوجه الله تعالى

استقبل الأمير خالد بن سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة تبوك، في مكتبه اليوم، المواطن حمود بن حماد الحويطي، الذي تنازل عن قاتل شقيقه لوجه الله تعالى.
وثمّن هذه المبادرة النبيلة، مشيرًا إلى أن ما قام به المواطن حمود الحويطي من تنازل لوجه الله تعالى عملٌ عظيم وأجره كبير سيناله في الدنيا والآخرة -إن شاء الله-، وقال: "ما قمتم به من تنازل أمر غير مستغرب، فالعفو عند المقدرة، كسبتم به الأجر بالدنيا والآخرة إن شاء الله".
من جانبه أعرب المواطن حمود الحويطي عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك و نائبه على اهتمامهما المستمر بأهالي المنطقة، سائلًا المولى القدير أن يتقبل منه هذا العمل ويجعله خالصًا لوجهه الكريم.