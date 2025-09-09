نائب أمير تبوك يستقبل المواطن حمود الحويطي المتنازل عن قاتل شقيقه لوجه الله تعالى

وثمّن هذه المبادرة النبيلة، مشيرًا إلى أن ما قام به المواطن حمود الحويطي من تنازل لوجه الله تعالى عملٌ عظيم وأجره كبير سيناله في الدنيا والآخرة -إن شاء الله-، وقال: "ما قمتم به من تنازل أمر غير مستغرب، فالعفو عند المقدرة، كسبتم به الأجر بالدنيا والآخرة إن شاء الله".