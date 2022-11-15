بالي.. ولي العهد يلتقي رئيس وزراء بريطانيا

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين في مدينة بالي بجمهورية إندونيسيا، اليوم، رئيس الوزراء في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية ريشي سوناك، على هامش انعقاد القمة.