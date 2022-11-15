بالي.. ولي العهد يلتقي رئيس وزراء بريطانيا

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين في مدينة بالي بجمهورية إندونيسيا، اليوم، رئيس الوزراء في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية ريشي سوناك، على هامش انعقاد القمة.
شهد اللقاء استعراض علاقات الصداقة والتعاون القائم بين البلدين في عدد من المجالات، إلى جانب مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.
حضر اللقاء، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وزير التجارة وزير الإعلام المكلّف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، والوفد الرسمي لرئيس الوزراء البريطاني.