القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفاً للصيد في محمية الملك عبدالعزيز

تمكّنت الدوريات الميدانية للقوات الخاصة للأمن البيئي، وهي تؤدي مهامها في تنفيذ نظام البيئة في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، من القبض على مخالف وهو عادل فهد المطيري؛ لارتكابه مخالفة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها، وبحوزته بندقية هوائية، و(24) كائناً فطرياً مصيداً، وجرى توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى الجهة المختصّة.