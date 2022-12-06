"تحديات مؤسسة الزواج".. على طاولة "حقوق الإنسان" بالتعاون الإسلامي

وستُجري الهيئة مناقشات مفصّلة حول جميع القضايا المدرجة على جدول أعمال الهيئة، بما في ذلك الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي، وما تتعرّض له حقوق الإنسان في فلسطين وجامو وكشمير المحتلتين من قبل الهند من انتهاكات.