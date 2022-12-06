"تحديات مؤسسة الزواج".. على طاولة "حقوق الإنسان" بالتعاون الإسلامي

تعقد الهيئة الدائمة المستقلّة لحقوق الإنسان بمنظمة التعاون الإسلامي، بمقر أمانة الهيئة بجدة، خلال الفترة من 18 إلى 22 ديسمبر الجاري؛ دورتها الـ21 حول "الحق في الحياة الأسرية: المنظور الإسلامي ومنظور حقوق الإنسان للتصدي للتحديات التي تواجه مؤسسة الزواج".
وستُجري الهيئة مناقشات مفصّلة حول جميع القضايا المدرجة على جدول أعمال الهيئة، بما في ذلك الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي، وما تتعرّض له حقوق الإنسان في فلسطين وجامو وكشمير المحتلتين من قبل الهند من انتهاكات.
كما ستنظم الهيئةُ الاجتماعات لفرق عملها الأربعة المعنيّة بفلسطين، وحقوق المرأة والطفل، والإسلاموفوبيا والأقليات المسلمة، والحقّ في التنمية؛ حيث ستُتَّخذ قرارات بشأن وضع خطة عملٍ مستقبلية للهيئة.