الجلسة الختامية من قمة "الأولوية" لمبادرة مستقبل الاستثمار تبحث استخدام الإنترنت من أجل الخير

وأوضح رئيس مجلس جافي لتحالف اللقاحات البروفيسور خوسيه مانويل باروسو، في حلقة خصصت لحصيلة اللقاح، أنه بينما كان ما يقرب من 3 من كل 4 أشخاص في الدول الغنية تم تطعيمهم بجرعة واحدة على الأقل من لقاح COVID-19، هناك أقل من 1 من كل 4 أشخاص تلقوا جرعة من ذوي الدخل المنخفض، وتساءل: ماذا ما يمكننا القيام به لضمان توزيع اللقاحات بشكل منصف للأوبئة القادمة؟.