هيئة السوق المالية تستطلع آراء العموم حيال تقديم مؤسسات السوق المالية خدمات المستشار الآلي

ويهدف المشروع المقترح إلى تمكين مؤسسات السوق المالية المرخص لها في ممارسة أعمال إدارة الاستثمارات أو إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق من تقديم خدمة المستشار الآلي، وذلك باستخدام الخوارزميات والوسائل التقنية الحديثة لإدارة استثمارات العملاء، وفق إستراتيجيات استثمارية محددة مسبقًا، وذلك في إطار دعم الهيئة للتقنية المالية، وتوفير حلول مبتكرة وفعالة للمستثمرين، وتعزيز كفاءة السوق وتوسيع نطاق الخدمات المالية المقدمة عبر التقنيات الحديثة؛ مما يسهم في توفير قنوات استثمارية جديدة تناسب شرائح مختلفة من المستثمرين، خاصة الأفراد ومحدودي الخبرة منهم.