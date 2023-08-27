"الماماتوس" المرعبة.."المسند": هنا شوهدت في المملكة ومن صورها "أثداء بقر"!

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم -سابقاً-، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية، الدكتور عبدالله المسند، إن سحب الماماتوس تتشكل عامة على ارتفاعات مختلفة، وفي أشكال مختلفة، وتلعب الرياح دوراً كبيراً في تنوع أشكالها وصورها، والتي تصيب المشاهد أحياناً بالدهشة، بل بالخوف، خاصة عندما تتشكل على هيئة أثداء البقر، وأحياناً على هيئة أنابيب طولية متجاورة، أو ضفائر شعر، أو أنصاف كور متجاورة ومتجانسة، أو على هيئة تموجات متجانسة كتموجات الشعر، وأحياناً يظهر أكثر من نوع لها في وقت واحد.
وأوضح "المسند"، عبر حسابه على "إكس" -"تويتر" سابقاً-، أن أصل كلمة "الماماتوس- Mammatus clouds"، لاتيني؛ وذلك كونها سحبًا على هيئة أثداء، وتظهر أحياناً في جهة واحدة من السماء، وربما في جزء يسير من السماء، وأحيانًا تمتد من الأفق إلى الأفق، وهي سحب مرعبة مخيفة في شكلها، ووصفها، وهي من أغرب أنواع السحب التي عرفها الإنسان، وهناك أكثر من عشر نظريات مختلفة لعلماء الأرصاد تحاول فك رموزها وتفسير ظهورها.
وأضاف: "سحب الماماتوس هي سحب نادرة في المناطق الرطبة، فكيف بمناطقنا الجافة، وعلى الرغم من ذلك شوهدت في أكثر من مكان في السعودية كمكة المكرمة وأبها، وحائل".
وبين أن سحب الماماتوس عادة ما تظهر تحت سحب المزن الركامي العظيمة، وفي أجواء مفعمة بالرطوبة، وعواصف رعدية ممطرة، كما تتلون بألوان مختلفة، تتوقف على سماكة السحب التي تعلوها، والوقت الذي تظهر فيها من النهار، وزاوية سقوط أشعة الشمس عليها.
وأردف: "تتشكل وتظهر عادة متزامنة مع سحب السي بي cumulonimbus (المزن الركامي) العظيمة، والتي تتسبب بالعواصف الرعدية العنيفة، متزامنة مع أجواء دافئة نسبياً، وقد يظهر ويتشكل إعصار التورنيدو في مثل تلك الظروف، كما أن سحب الماماتوس خطرة على الملاحة الجوية لعنف المطبات الهوائية فيها، والله أعلم".