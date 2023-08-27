"الماماتوس" المرعبة.."المسند": هنا شوهدت في المملكة ومن صورها "أثداء بقر"!

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم -سابقاً-، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية، الدكتور عبدالله المسند، إن سحب الماماتوس تتشكل عامة على ارتفاعات مختلفة، وفي أشكال مختلفة، وتلعب الرياح دوراً كبيراً في تنوع أشكالها وصورها، والتي تصيب المشاهد أحياناً بالدهشة، بل بالخوف، خاصة عندما تتشكل على هيئة أثداء البقر، وأحياناً على هيئة أنابيب طولية متجاورة، أو ضفائر شعر، أو أنصاف كور متجاورة ومتجانسة، أو على هيئة تموجات متجانسة كتموجات الشعر، وأحياناً يظهر أكثر من نوع لها في وقت واحد.