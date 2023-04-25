انطلاق مناورات تمرين "انيو خوس 2023" في اليونان بمشاركة القوات الجوية السعودية

انطلقت في قاعدة "أندرا فيدا" الجوية في جمهورية اليونان، مناورات تمرين "انيو خوس 2023"، بمشاركة القوات الجوية الملكية السعودية، وقوات عدد من الدول الشقيقة والصديقة؛ إذ تشارك القوات الجوية بستّ طائرات مقاتلة من طراز "ف 15 إس أي".
وأكّد قائد مجموعة القوات الجوية المشاركة في التمرين، المقدم الطيران الركن عصام بن محمد خواجي؛ أن التمرين يهدف إلى رفع مستوى الجاهزية القتالية لدى القوات الجوية، ودعم العلاقة العملياتية بينها وبين نظيراتها في القوات المشاركة.
وأوضح أن التمرين يشتمل على عمليات جوية مضادة بنوعَيها الدفاعية والهجومية، التي تنفذ ضدّ قوات العدو الجوية، ممثلة في طائرات وأنظمة دفاعات جوية؛ وذلك لتحييد قدرات العدو الجوية ووسائل الدفاع الجوي المعادي، بالإضافة إلى تنفيذ مهام عمليات الهجوم الاستراتيجي، وعمليات الإسناد الجوي القريب للقوات الأرضية، والكشف والتدمير لمواقع رادارات العدو.
وأفاد المقدم الطيران الركن عصام خواجي، بأن مشاركة قوات جوية من عدة دول في التمرين تساعد في وضع سيناريوهات مشابهة إلى حد كبير لما يمكن حدوثه على أرض الواقع، كما تُمكِّن الأطقمَ الجوية من التواصل مع الأطقم الجوية من الدول المشاركة؛ ما يكسب الجميع خبرات عملية تسهم في أداء المهام على أكمل وجه.