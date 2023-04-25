انطلاق مناورات تمرين "انيو خوس 2023" في اليونان بمشاركة القوات الجوية السعودية

وأفاد المقدم الطيران الركن عصام خواجي، بأن مشاركة قوات جوية من عدة دول في التمرين تساعد في وضع سيناريوهات مشابهة إلى حد كبير لما يمكن حدوثه على أرض الواقع، كما تُمكِّن الأطقمَ الجوية من التواصل مع الأطقم الجوية من الدول المشاركة؛ ما يكسب الجميع خبرات عملية تسهم في أداء المهام على أكمل وجه.