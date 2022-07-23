كذبة ولعبة قبيحة.. "الخضيري": لا تجروا تحاليل طبية إلا لسبب!

وأضاف: "(س) عمل تحليلاً شاملاً فأُصيب بوساوس، وذهب لطبيب فقال له: أخطأت! كل هالنتائج لا تعطي تشخيصاً لاختلاف عمرك ووزنك وتاريخك الصحي، ولا داعي لها".