كذبة ولعبة قبيحة.. "الخضيري": لا تجروا تحاليل طبية إلا لسبب!

دعا أستاذ أبحاث المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري؛ إلى عدم إجراء تحاليل طبية إلا لسببٍ صحي أو أعراض مرضٍ.
وقال "الخضيري"؛ عبر حسابه على "تويتر"، إن التحاليل تختلف قراءتها من شخصٍ إلى آخر حسب العمر والجنس والوزن والتاريخ المرضي؛ لأنها تثير وساوس وأسئلة كثيرة.
وأضاف: "(س) عمل تحليلاً شاملاً فأُصيب بوساوس، وذهب لطبيب فقال له: أخطأت! كل هالنتائج لا تعطي تشخيصاً لاختلاف عمرك ووزنك وتاريخك الصحي، ولا داعي لها".
وبيّن في تغريدة سابقة: "ما تسميه بعض المختبرات التجارية عرضاً خاصاً لتحليل هي كذبة ولعبة قبيحة هدفها التكسُّب".