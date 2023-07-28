"إخاء" تعتمد 27 مبادرة في النصف الأول من 2023 ضمن استراتيجيتها لتمكين الأبناء الأيتام

كشفت احصائيات المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء" خلال النصف الأول من العام 2023 عن اعتماد 27 مبادرة ضمن إستراتيجية المؤسسة لتمكين الأبناء الأيتام، ورفع جودة الخدمات المقدمة لهم، إلى جانب تقديم 5,765 إعانة مالية للمستفيدين، وتوظيف 51% من المؤهلين منهم في سوق العمل، وابتعاث 12 طالباً للدراسة في الخارج.
وأشاد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة مؤسسة "إخاء" المهندس أحمد بن سليمان الراجحي بتكامل الجهود المجتمعية تجاه أبنائنا الأيتام، والسعي لتمكينهم، وتعزيز دورهم في التنمية الوطنية، مقدماً شكره لجميع الداعمين والقائمين على رعايتهم.
ونجحت المؤسسة في إبرام 42 شراكة إستراتيجية مع عدد من الجهات والمؤسسات الداعمة لتمكين الأيتام في المجتمع، ومن أبرزها الشراكة مع مؤسسة صالح كامل الإنسانية، ومعهد الإدارة العامة، إضافة إلى الشراكة مع جمعية الكشافة العربية السعودية، حيث بلغ عدد الساعات التطوعية للأيتام خلال النصف الأول من العام 2023 أكثر من 16,480ساعة تطوعية، إضافة إلى تقديم 5 مبادرات تطوعية في موسم حج 1444هـ.
ونفذت المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام العديد من المشاريع والبرامج الموجهة للأبناء الأيتام، ومن أبرزها تنفيذ مشروع السياسات والإجراءات مع معهد الإدارة العامة، وتنفيذ خطة القوى العاملة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومشروع "أهل" لتدريب الأيتام وتأهيلهم لسوق العمل، كما قدمت المؤسسة 4 برامج لدعم المستفيدين في مجالات صحية ونفسية واجتماعية وعلاجية.
وأطلقت المؤسسة منصة "لبيه" للتواصل مع الأبناء، وسرعة الاستجابة لاحتياجاتهم، وتقديم 10 دورات رقمية متخصصة في جوانب التقنية والمعلومات، وعدد 15 حملة رقمية لرفع الوعي التقني لدى الأبناء الأيتام.