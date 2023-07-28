"إخاء" تعتمد 27 مبادرة في النصف الأول من 2023 ضمن استراتيجيتها لتمكين الأبناء الأيتام

ونجحت المؤسسة في إبرام 42 شراكة إستراتيجية مع عدد من الجهات والمؤسسات الداعمة لتمكين الأيتام في المجتمع، ومن أبرزها الشراكة مع مؤسسة صالح كامل الإنسانية، ومعهد الإدارة العامة، إضافة إلى الشراكة مع جمعية الكشافة العربية السعودية، حيث بلغ عدد الساعات التطوعية للأيتام خلال النصف الأول من العام 2023 أكثر من 16,480ساعة تطوعية، إضافة إلى تقديم 5 مبادرات تطوعية في موسم حج 1444هـ.