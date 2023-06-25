مدير صحة الطائف يتفقد سير العمل وجاهزية القطاع الصحي في مركز ظلم

واجتمع مدير الشؤون الصحية بالطائف بمدير مستشفى ظلم المرابط والمدير الطبي ومنسوبي المستشفى؛ لمناقشة الملاحظات والاستماع للاحتياجات؛ فيما أشاد مدير صحة الطائف في نهاية الجولة بالجهود التي يبذلها منسوبو مستشفى ظلم لخدمة المنومين والمراجعين؛ موجهًا ببذل المزيد من الجهد لكل ما من شأنه الرقي بمستوى الخدمات الصحية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، ومضاعفة الجهود خلال فترة المرابطة.