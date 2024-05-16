بخطة محكمة.. هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد تواجه التلوّث البيئي

واستطاعت الهيئة خلال الربع الثاني من عام 2023م أن تزيل أكثر من 140 ألف طن من الأنقاض المختلفة، التي تمثَّلت في مخلفات إسمنتية وأكياس بلاستيكية، وعلب بلاستيكية ومعدنية، وإطارات، وخشب، وحديد، وغيرها من المخلفات العامة، وشملت الإزالة أكثر من 80 ألف طن من الأنقاض والمخلفات في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، وأكثر من 60 ألف طن في محمية الملك خالد الملكية.