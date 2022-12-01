للسنة السابعة على التوالي‎‎.."خيرات" تشارك في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

تشارك جمعية خيرات لحفظ النعمة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، على مدى ٧ سنوات متتالية ضمن مبادرة " أدم نعمتك" بالشراكة والتعاون مع نادي الإبل.
وأوضح المشرف العام على جمعية "خيرات" لحفظ النعمة عبدالله السبيعي أنه تم توزيع أكثر من مليون و200 ألف وجبة على 71 ألف مستفيد مسجل في قوائم الجمعية، وتغطية أكثر من 9 آلاف موقع في الست سنوات الماضية، في مناسبات مختلفة خاصة وعامة في المهرجان.
وأشار السبيعي إلى أن الجمعية جهزت لجمع فائض الطعام في المهرجان أكثر من 20 مبردة، ويتم نقلها بواسطة 5 سيارات بين موقع المهرجان ومدينة الرياض؛ حيث بلغ عدد العاملين في المشروع أكثر من 60 عاملاً لاستقبال الطلبات والتعامل معها.
وقدّم السبيعي شكره وتقديره للقائمين على نادي الإبل على ما يقدمونه من دعم كبير لجمعية خيرات لحفظ النعمة في المهرجان.