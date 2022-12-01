للسنة السابعة على التوالي‎‎.."خيرات" تشارك في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

وأوضح المشرف العام على جمعية "خيرات" لحفظ النعمة عبدالله السبيعي أنه تم توزيع أكثر من مليون و200 ألف وجبة على 71 ألف مستفيد مسجل في قوائم الجمعية، وتغطية أكثر من 9 آلاف موقع في الست سنوات الماضية، في مناسبات مختلفة خاصة وعامة في المهرجان.