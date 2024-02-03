حصيلة الأسبوع.. الحملات الميدانية تتمكّن من ضبط 17896 مخالفاً في مناطق المملكة

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمّت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 13 /7/ 1445 هـ الموافق 25 /1/ 2024م حتى 19 /7/ 1445هـ الموافق 31 /1/ 2024م، عن ضبط (17896) مخالفًا، منهم (10874) مخالفًا لنظام الإقامة، و(4123) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(2899) مخالفًا لنظام العمل.