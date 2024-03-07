"جامعة الملك سعود" تعلن لطلابها عن موعد فتح التقديم للتحويل بين "الكليات والتخصصات"

أعلنت عمادة شؤون القبول والتسجيل بجامعة الملك سعود، عن إتاحة التقديم للتحويل الداخلي بين الكليات والتخصصات الأكاديمية لطلابها بدءًا 29/ 8/ 1445هـ حتى 4/ 11/ 1445هـ؛ وذلك عن طريق البوابة الإلكترونية للنظام الأكاديمي: (https://edugate.ksu.edu.sa).
وأوضحت العمادة أن البوابة تتيح تقديم طلب التحويل سواءً من كلية إلى أخرى داخل الجامعة أو من تخصص إلى آخر داخل الكلية؛ لكن لن يستطيع الطالب ابتداءً التقديمَ على التحويل إلى التخصص الذي يرغبه ما لم يكن محققًا للمعدل المطلوب للتحويل، كما ستقوم الكليات باستعراض ودراسة طلبات التحويل إليها، واتخاذ القرار وفق شروط التحويل الخاصة بكل تخصص وعدد المقاعد المتاحة.
وأضافت أنه يمكن للطالب متابعة الطلب والتأكد من الموافقة على تحويله من خلال بوابة النظام الأكاديمي، وفي حال عدم موافقة الكلية على طلب التحويل؛ يستطيع الطالب تقديم طلب تحويل على تخصص آخر خلال فترة التقديم المحددة.
كما نبّهت على الراغبين في التحويل إلى كلية علوم الرياضة والنشاط البدني، مراجعة الكلية؛ لمعرفة أوقات الاختبارات المطلوبة للتحويل إليها.