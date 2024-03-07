"جامعة الملك سعود" تعلن لطلابها عن موعد فتح التقديم للتحويل بين "الكليات والتخصصات"

وأوضحت العمادة أن البوابة تتيح تقديم طلب التحويل سواءً من كلية إلى أخرى داخل الجامعة أو من تخصص إلى آخر داخل الكلية؛ لكن لن يستطيع الطالب ابتداءً التقديمَ على التحويل إلى التخصص الذي يرغبه ما لم يكن محققًا للمعدل المطلوب للتحويل، كما ستقوم الكليات باستعراض ودراسة طلبات التحويل إليها، واتخاذ القرار وفق شروط التحويل الخاصة بكل تخصص وعدد المقاعد المتاحة.