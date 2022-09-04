"سبق" ترصد غرفة كهرباء بالشرائع تشكّل خطرًا على المارّة والأطفال

رصدت عدسة "سبق" غرفة محول الكهرباء في حي الخضراء بالشرائع بمكة المكرمة، فاتحة ذراعيها تنتظر أحد ضحاياها لاصطيادهم صعقًا بالكهرباء، ومطالب بالتدخل للحد من خطرها على المارة.
عبر "سبق" ناشد المواطن عبدالله البشيري، مسؤولي شركة الكهرباء بالتدخل بإغلاق أبواب محول الكهرباء في الحي، وإبعاد خطرها عن المارة، لاسيما أن الأطفال يجهلون خطورة تركها مفتوحة، والحيوانات الطوافات منها، وما قد ينتج عنها احتراقها، وبالتالي انقطاع التيار الكهربائي.
وطالب "البشيري" مسؤولي الصيانة بشركة الكهرباء بمكة المكرمة، بوضع أقفال خاصة ومحكمة على أبواب غرف الكهرباء للحد من خطورتها قبل فوات الأوان.