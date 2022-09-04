"سبق" ترصد غرفة كهرباء بالشرائع تشكّل خطرًا على المارّة والأطفال

عبر "سبق" ناشد المواطن عبدالله البشيري، مسؤولي شركة الكهرباء بالتدخل بإغلاق أبواب محول الكهرباء في الحي، وإبعاد خطرها عن المارة، لاسيما أن الأطفال يجهلون خطورة تركها مفتوحة، والحيوانات الطوافات منها، وما قد ينتج عنها احتراقها، وبالتالي انقطاع التيار الكهربائي.