"الإرشاد الزراعي" يقدم عددًا من النصائح لمربِّي الدواجن لعلاج إجهاد الصيصان

وتابع: إذا وصلت الصيصان مجهدةً من معمل التفريخ يجب وضع قليل من السكر في ماء الشرب الخاصة بها، وإذا كانت هناك إصابة في السرة أو انسداد المجمع بالإفرازات، فيجب إعطاء المضادات الحيوية المناسبة ورفع درجة الحرارة نسبيًا.