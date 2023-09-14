"الإرشاد الزراعي" يقدم عددًا من النصائح لمربِّي الدواجن لعلاج إجهاد الصيصان

نصحت إدارة الإرشاد الزراعي مُربِّي الدواجن بإضافة قليل من السكر إلى مياه الشرب؛ لعلاج إجهاد الصيصان بعد وصولها من معمل التفريخ، مع إعطائها المضادات الحيوية المناسبة لعلاجها من أية أمراض تعاني منها.
وأوصى الإرشاد الزراعي التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة مُربِّي الدجاج البياض باتباع عدد من الخطوات لتحسين الإنتاجية.
وتابع: إذا وصلت الصيصان مجهدةً من معمل التفريخ يجب وضع قليل من السكر في ماء الشرب الخاصة بها، وإذا كانت هناك إصابة في السرة أو انسداد المجمع بالإفرازات، فيجب إعطاء المضادات الحيوية المناسبة ورفع درجة الحرارة نسبيًا.