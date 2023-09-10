"الثقافة" تطلق قناتها في اليوم الوطني على باقة قنوات مجموعة mbc ومنصة "شاهد"

وتتضمّن باقة برامج القناة برنامجًا إخباريًا يوميًا بعنوان "مساء الثقافية" سيُقدِّم آخر مستجدات الفعاليات الثقافية السعودية والعربية والعالمية، وذلك من خلال شبكة مراسلين يقومون بتغطية تلك الفعاليات. كما تُقدم القناة برنامج "كتاب ومنعطف" مع الدكتور سعد البازعي الذي سيسلط الضوء في كل حلقة على أحد الكتب القيّمة وأهميته وتأثيره في الحركة الثقافية والتاريخية، وبرنامج "المحاورة" الذي سيعرض سجالات الشعراء وألغازَهم في برنامجٍ يُبث من مدينة الطائف الغنية بإرثها التاريخي في فن المحاورة، إضافة إلى برنامج "لاميّة العرب" مع الدكتور عيد اليحيى الذي سيتجول بالمُشاهِدين بين أبيات الشّنْفَرَى في لاميّة العرب الشهيرة، ويقف على الأماكن التي تكونت فيها واحدة من عيون الشعر العربي، فيما سيُقدم برنامج "حِسّ" مع الشاعر محمد السكران رصدًا لحركة الشعر في 13 منطقة سعودية.