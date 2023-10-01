كيف يمكن للوالدين التعامل مع "تنمُّر الأبناء"؟.. 7 نصائح من تجمُّع الرياض الصحي الأول

وأضاف التجمُّع، في حال حدوث التنمُّر في المدرسة فلا بد من التواصل مباشرة مع الشخص المسؤول "المعلم" لحل المشكلة، وإخبار الطفل بما يجب ولا يجب مشاركته في الإنترنت، مثل المعلومات الشخصية الخاصة به وبعائلته، وعدم تداول شائعات تخص الغير والابتعاد عن سلوك التنمُّر.