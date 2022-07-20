"الغذاء والدواء": جودة العسل تُحَدَّد عبر تحاليل مخبرية متقدمة وليس بالطرق التقليدية

وأشارت إلى احتمالية حدوث (تجمد أو تحبب أو تجرش) للعسل أثناء التخزين؛ مؤكدةً أن هذا ليس مؤشرًا على فساده وضرره؛ إذ قد تسهم الحرارة المنخفضة أثناء التخزين في ذلك، كما أن العسل الخام المحتوي على حبوب اللقاح؛ قد يحدث له (تجمد أو تحبب أو تجرش) بشكل أسرع من بقية الأنواع، ويمكن إعادة العسل عند تغيره إلى الحالة السائلة بالتسخين التدريجي في ماء دافئ.