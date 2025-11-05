بعد 20 عامًا من القضية.. "آل مجمش" يعفون عن القصاص في الرين لوجه الله وبوجاهة الشيخ ابن سعيدان

وفي تصريح خاص لـ"سبق"، قال مسفر عاطف بن مجمش إن العفو جاء بعد مشاورات موسّعة داخل الأسرة، مؤكدًا: "لم نغفل يومًا عن التمسّك بشرع الله، وقد قرر ابن عمي مسفر بن عبدالهادي بن مجمش العفو لوجه الله ثم تقديرًا لمكانة الشيخ ملهي بن سعيدان ومن حضر معه، سائلين الله أن يجعل هذا العفو خاتمة لكل شر".