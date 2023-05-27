مهرجان "الحنطة" بمركز الفوارة بالقصيم يشهد إقبالًا واسعًا من الزوار

شهد مهرجان "الحنطة"، بمركز الفوارة بمنطقة القصيم، إقبالًا واسعًا من أهالي المركز، وتجاوز عدد زواره منذ انطلاقته وحتى يومه الثالث عشرة آلاف زائر وزائرة، حيث يضم المهرجان الذي انطلق يوم 4 ذي القعدة ويستمر لمدة 15 يوماً، أكثر من 60 معرضًا مصاحبًا بمشاركة 20 مزارعًا ومزرعة، بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة وحرف يدوية وألعاب شعبية ومباسط للشباب، وكذلك مدينة للألعاب والترفيه ومسرح للطفل وأركان للأسر المنتجة ومعارض توعوية وتثقيفية لعدة دوائر الحكومية.
ويعتبر هذا المهرجان هو الأول من نوعه في المنطقة المتخصص في منتج "الحنطة"، حيث يعيش أهالي مركز الفوارة والقرى التابعة له فعاليات المهرجان، الذي تنظمه بلدية الفوارة بموافقة الهيئة العامة للترفيه وبإشراف من إمارة المنطقة ومتابعة من أمانة القصيم، وبالشراكة مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وكذلك الجمعية التعاونية بالفوارة.
ويعد منتج الحنطة من الميز النسبية التي يتمتع بها مركز الفوارة وقراه، حيث ينتج سنويًا ما يقارب 3500 طن من محصول الحنطة، إضافة إلى عدة محاصيل أخرى.