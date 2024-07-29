"خرائط بلدي".. تجربة تقنية مبتكرة لحلول التنقل الحضري بين الوجهات بالرياض

وتعد "خرائط بلدي" ميزة ملاحية تم تطويرها ضمن تطبيق "بلدي" لتوفير تجربة تنقل محلية متكاملة لاستكشاف المدينة وتعزيز الوصول إلى الوجهات، بالإضافة إلى مواكبة النمو العمراني الذي تشهده الرياض وما تحتضنه من وجهات ومشاريع نوعية تستهدف رفع تنافسية المدينة لتكون من أكبر عشر مدن اقتصادية في العالم، مع نمو سكاني يصل إلى 15-20 مليون نسمة بحلول عام 2030.