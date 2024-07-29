"خرائط بلدي".. تجربة تقنية مبتكرة لحلول التنقل الحضري بين الوجهات بالرياض

تدخل تجربة التنقل في مدينة الرياض مرحلة جديدة أكثر ذكاءً وتطورًا مع إطلاق خدمة "خرائط بلدي" التي توفر تجربة تنقل حضرية متطورة لسكان المدينة وزوارها، وتمكّنهم من استكشاف الوجهات والوصول إليها وفق أعلى معايير الجودة، وباستخدام أحدث الأنظمة التقنية المستخدمة في الخرائط الملاحية.
وتعد "خرائط بلدي" ميزة ملاحية تم تطويرها ضمن تطبيق "بلدي" لتوفير تجربة تنقل محلية متكاملة لاستكشاف المدينة وتعزيز الوصول إلى الوجهات، بالإضافة إلى مواكبة النمو العمراني الذي تشهده الرياض وما تحتضنه من وجهات ومشاريع نوعية تستهدف رفع تنافسية المدينة لتكون من أكبر عشر مدن اقتصادية في العالم، مع نمو سكاني يصل إلى 15-20 مليون نسمة بحلول عام 2030.
وتوفر الخدمة مجموعة من المزايا الحديثة التي تسهم في تحسين عمليات تنقل السكان والسياح وزوار المدينة للوصول إلى مختلف الوجهات بكل يسر وسهولة، حيث تتيح الخدمة للمستخدمين إمكانية استعراض التنبيهات المرورية أثناء عملية القيادة، بما في ذلك معلومات عن حدود السرعة المسموح بها وتقديرات وقت الوصول إلى الوجهة المحددة.
وتتيح الخدمة الانتقال والوصول بسلاسة بين الوجهات والمقاصد السياحية والتجارية داخل المدينة، وكذلك التعرف على المحالّ التجارية داخل الأسواق التجارية مع إرشادات الوصول إليها عبر كل المداخل، وذلك من خلال خريطة ثلاثية الأبعاد تساعد المستخدمين في الوصول إلى وجهاتهم.
ويتواصل العمل في إطار تطوير وبناء مميزات وخدمات ملاحية جديدة ضمن "خرائط بلدي" لتوفير تجربة تنقل مثالية للمستخدمين مع الاستفادة من مقترحاتهم وملاحظاتهم.