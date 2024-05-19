الحرارة والملوحة.. "الإرشاد الزراعي" يكشف عن أمور يجب مراعاتها لـ "أقلمة" الأسماك ببيئتها الجديدة

وأضاف الحساب الرسمي للإرشاد الزراعي بوزارة البيئة والمياه والزراعة، أن أهم نقطة لنجاح عملية نقل الأسماك إلى بيئتها الجديدة هي درجة حرارة الماء في الشاحنة، والتي تكون بين 22 إلى 23 درجة والملوحة PPT40، وفي ماء النظام درجة الحرارة تقريباً 26 درجة والملوحة 36، وبالتالي تتم "الأقلمة" بما لا يقل عن ساعتين حتى الوصول بدرجة حرارة السمك في البيئة الجديدة، إلى 25 والملوحة 35.