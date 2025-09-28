الندوة العالمية تُطلق أول قافلة جراحية في نيجيريا لتقديم الرعاية الصحية المجانية

انطلقت بفضل الله أول قافلة جراحية تابعة للندوة العالمية للشباب الإسلامي في جمهورية نيجيريا الاتحادية، أكبر دول إفريقيا من حيث عدد السكان، والتي تعاني بعض مناطقها من نقص حاد في الخدمات الطبية. وتستمر القافلة خلال الفترة من 26 سبتمبر حتى 4 أكتوبر 2025م، وتُنفذ بكوادر سعودية متخصصة يشارك فيها 15 طبيبًا في تخصصات دقيقة تشمل الجراحة العامة لمعالجة الحالات الطارئة والعمليات الكبرى، وجراحة النساء والتوليد لتقديم الرعاية الصحية للأمهات والحوامل وإجراء العمليات الضرورية، إضافة إلى التخدير لتأمين سلامة المرضى خلال العمليات الجراحية.