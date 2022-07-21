"BRNX pizza" يدشن فرعه الأول بالظهران والرابع في المملكة

ويعد "برانكس بيتزا" واحدًا من المطاعم المختصة في تقديم البيتزا بالطريقة الأصيلة لسكان ولاية نيوريورك الأمريكية، حيث يشتهر المطعم بكونه خيارًا مفضلاً لدى سكان المنطقة الشرقية لامتيازه بجودة الأطعمة المقدمة، واعتماده طريقة العرض الحيّة التي تتيح للزبائن اختيار توليفتهم المفضلة لمكونات البيتزا، حيث تزخر القائمة بخمسة عشر نوعًا من البيتزا وسبعة أصناف جانبية، منها بيتزا "المارغريتا" و"الأجبان الأربعة" و"ألفريدو الدجاج". كما يمكن للزبائن التمتع بالحلويات الشهية والمشروبات المتنوعة كسلطة "قيصر الدجاج" و"كرات الجبنة" وحلى "التيرامسو" ومخفوق الحليب والشوكولاته.