"BRNX pizza" يدشن فرعه الأول بالظهران والرابع في المملكة

في خطوةٍ استراتيجية جديدة ضمن خططها التوسعية، افتتحت سلسلة مطاعم "برانكس بيتزا" -أحدث وجهات عشاق المطاعم ومحبي البيتزا- أبواب فرعها الجديد الواقع في مدينة الظهران، وتحديدًا في حي القصور بالدوحة ووك على طريق الأمير محمد بن فهد، وذلك صباح يوم الأربعاء الموافق 20 يوليو 2022م.
ويعد "برانكس بيتزا" واحدًا من المطاعم المختصة في تقديم البيتزا بالطريقة الأصيلة لسكان ولاية نيوريورك الأمريكية، حيث يشتهر المطعم بكونه خيارًا مفضلاً لدى سكان المنطقة الشرقية لامتيازه بجودة الأطعمة المقدمة، واعتماده طريقة العرض الحيّة التي تتيح للزبائن اختيار توليفتهم المفضلة لمكونات البيتزا، حيث تزخر القائمة بخمسة عشر نوعًا من البيتزا وسبعة أصناف جانبية، منها بيتزا "المارغريتا" و"الأجبان الأربعة" و"ألفريدو الدجاج". كما يمكن للزبائن التمتع بالحلويات الشهية والمشروبات المتنوعة كسلطة "قيصر الدجاج" و"كرات الجبنة" وحلى "التيرامسو" ومخفوق الحليب والشوكولاته.
وأعرب السيد ألريك جياتشي، مسؤول المبيعات في المطعم عن سعادته البالغة لهذا الحدث، وأضاف: "نحن سعداء للغاية بافتتاح هذا الفرع الذي يشتهر باستعمال المكونات الغذائية الطازجة وتبنيه لأعلى مستويات الجودة والخدمة السريعة في أجواء متميزة ومريحة يتمتع بها الضيوف، والمستلهمة من الطابع العمراني لمحطات مترو أنفاق نيويورك".
وبهذه المناسبة، دعى جياتشي سُكان المنطقة الشرقية للاستفادة من العروض النوعية التي يقدمها المطعم بدءًا من يوم الأربعاء الموافق 20 يوليو وحتى يوم السبت الموافق 6 أغسطس 2022، شملت تخفيضًا بنسبة 20% على كافة أنواع البيتزا، وعروضًا حصرية عند شراء ما لا يقل عن نوعين من البيتزا في الطلب الواحد.
الجدير بالذكر أن فرع الظهران الجديد هو الفرع الرابع للمطعم بعد فروع الخبر والدمام والرياض. وتوجه الإدارة دعوتها الكريمة لكافة مدوني الطعام وعشاق المطاعم إلى خوض تجربة طعام لاتنسى في أروقة المطعم أو عبر الطلب من خلال تطبيقات التوصيل مثل "مرسول" و"هنقر ستيشن" و"ذا شفز"، وذلك في أوقات عمل المطعم الذي يفتتح أبوابه يوميًا من الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى الثانية فجرًا.